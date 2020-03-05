Выпустили 18 пуль: момент расстрела звезды сериала "Скорая помощь" полицией попал на видео

Полицейский департамент Южной Пасадены, что находится в штате Калифорния в США, обнародовал ролик, на которых запечатлена смерть Маркес. Видео записано нательными камерами блюстителей закона.
В тот день в полицейский участок позвонила подруга Ванессы Маркес из Алабамы. Она сообщила, что артистка несколько дней не берет трубку. Также женщина рассказала, что у звезды сериала "Скорая помощь" серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. Ранее у Ванессы диагностировали психическое расстройство. Артистка несколько лет принимала антидепрессанты.
Полицейские решили проведать Маркес. На пороге квартиры знаменитости они нашли посылки двухнедельной давности. Пообщавшись с соседями, стражи порядка выяснили, что Ванесса не выходила из дома более недели.
Правоохранители вскрыли дверь в апартаменты артистки. Квартира Ванессы была завалена мусором. Саму артистку нашли лежащей на кровати в спальне. После встречи с полицией у Маркес начался приступ. Блюстители закона пытались уговорить актрису поехать в госпиталь, однако та наотрез отказывалась.
В какой-то момент звезда сериала "Скорая помощь" вытащила из пакета пистолет и направила его на полицейского. Правоохранители убеждали знаменитость бросить оружие, однако та не послушалась. Спустя время к дому знаменитости подоспело подкрепление. Когда Ванесса Маркес вышла с пистолетом в руках на лестницу, в нее начали стрелять из винтовки. В звезду выпустили 18 пуль. От полученных ранений она скончалась.
Кровавый эпизод произошел еще 30 августа 2018 года. Все это время шли разбирательства. Случай стал резонансным. полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий. В итоге стражей порядка оправдали, их действия посчитали оправданными.
Между тем выяснилось, что Ванесса Маркес хотела свести счеты с жизнью. Незадолго до смерти в соцсетях актриса писала, что болезнь доконала ее, и она мечтает поставить точку. За несколько недель до смерти звезда сериала "Скорая помощь" приобрела пневматический пистолет, в точности имитирующий боевой. Именно этим оружием она угрожала полицейским.
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