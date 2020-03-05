Звезды сериала 90-х "Чудеса науки" 25 лет спустя

Сериал "Чудеса науки" появился на экранах в середине 90-х. Теленовелла быстро обрела популярность, в одночасье прославив сыгравших в ней актеров. Комедийная лента о гениальных подростках просуществовала пять сезонов.



После старта сериала "Чудеса науки" никто не сомневался, что звездам ситкома обеспечена блестящая карьера. С тех пор прошло почти 26 лет, к сожалению, успех кумиров подростков 90-х оказался мимолетным.



Благодаря теленовелле актриса Ванесса Эйнджел прославилась на весь мир и обрела статус секс-символа. После роли Лизы в "Чудесах науки" на артистку посыпались предложения о работе. Ванесса соглашалась на съемки, не обращая внимание на качество проектов, что негативно сказалось на ее карьере. Сегодня Ванесса в основном снимается в эпизодах.

Стоит отметить, что личная жизнь звезды сериала сложилась намного удачнее. В 1996 году Эйнджел вышла замуж за коллегу по цеху. В этом союзе артистка родила сына. Ванесса и ее муж все еще вместе. Внешне звезда "Чудес науки" мало изменилась.

Актер Джон Мэллори Эшер сыграл обаятельного Гарри. Герой Эшера стеснялся общаться с противоположным полом. Именно на робости персонажа завязана сюжетная линия теленовеллы. После завершения работы в сериале Джон попробовал себя в режиссуре. В этой области артист не добился особых успехов, ни один его фильм не стал рейтинговым, а его лента "Грязная любовь" даже удостоилась "Золотой малины".

Первый брак Джона Мэллори просуществовал всего четыре года. Второй союз артиста с Дженни МакКарти тоже нельзя назвать счастливым. Супруги постоянно скандалили на публике. Появление общего ребенка не улучшило ситуацию. Вскоре после рождения у сына пары диагностировали аутизм. Болезнь отпрыска ненадолго примирила Джона и Дженни, однако в 2005 году они все равно развелись.

Майкл Манассери сыграл в сериале компьютерного гения Уайатта. Работа в сериале сделала его невероятно востребованным. После завершения проекта Майкл появлялся в теленовеллах "Баффи" и "Скорая помощь", однако отделаться от амплуа из "Чудес науки" он так и не смог.

В начале 2000-х Манассери начал заниматься продюсированием. На экраны артист вернулся лишь в 2013-м. Он сыграл в своей же картине "Кровосос". Фильм Майкла провалился в прокате.

Семь лет назад Майкл Манассери впервые женился. С супругой актрисой из Мичигана Сарой Бенедикт он живет душа в душу. Детей у пары нет.

Ли Тергесен, наверно, единственный из каста сериала, кто состоялся в профессиональном плане. Еще во время работы над ситкомом Ли удачно прошел пробы в проект "Тюрьма ОЗ", после в его карьере был фильм "Монстр" с Шарлиз Терон, который стал хитом. Сегодня Тергесен много снимается. Его можно увидеть в популярных проектах, например, "Американцы", "Обмани меня" и "Сорвиголова", сообщает starhit.ru.