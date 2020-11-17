Угрозы и шантаж: звезду "Интернов" заставляют отписать квартиру

Юлия Назаренко-Благая рассказала о жутком давлении на нее. Выяснилось, что у артистки практически вымогают московскую недвижимость.

Звезда сериала "Интерны" написала заявление в Следственный комитет России (СКР), чтобы те защитили ее от нападок и шантажа адвоката. Правозащитник представляет интересы старшего сына Юлии Назаренко-Благой Николая. По словам актрисы, мужчина заставляет ее насильно отдать квартиру.

Она поведала о том, что юрист стал требовать, чтобы артистка вновь пришла на шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" и прилюдно подписала там договор дарения квартиры наследнику. В противном случае же он пригрозил Юлии Назаренко-Благой подать на нее заявление в полицию о мошенничестве.

Разговор с адвокатом знаменитость записала и отправилась с телефонной записью в СКР. Актриса требует привлечь мужчину за вымогательство. Следователи заявление артистки приняли к рассмотрению.

Напомним, семейный конфликт Юлии Назаренко-Благой стал известен всей стране после того, как ее старший сын на передаче "Прямой эфир" заявил, что его мать стала сектанткой. На звезду "Интернов" обрушился шквал негатива и критики, из-за чего она оказалась в больнице с нервным срывом.

Как писали "Дни.ру", Юлия Назаренко-Благая сообщила также, что не может дозвониться до своего старшего ребенка. Молодой человек игнорирует сообщения матери. Парень как будто исчез. Актриса полагает, что ее сын попал под влияние редакторов ток-шоу.

