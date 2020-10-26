Звезду сериала "Универ" жестоко избили на глазах у сына

Звезда ситкома его жена и ребенок приехали в "Детский мир", расположенный на территории одного из московских ТЦ. Уже с покупками семейство ожидало такси у входа в здание. В это время к торговому комплексу подъехала компания бравых парней.
Неизвестные перегородили дорогу таксисту. Владислав Манин сделал мужчинам замечание. Артист пытался вразумить незнакомцев. Парни набросились на звезду "Универа" с кулаками.
Манина избили. Артист оказался на земле. Драка произошла на глазах у сына Владислава.
Звезде сериала "Универ" потребовалась помощь медиков. Доктора диагностировали у Манина сотрясение мозга и рваную рану головы. Артист уже написал заявление в полицию.
Манин сказал, что у него крепкая голова. Между тем, по словам Владислава, окажись на его месте другой, его бы уже не стало.
Напомним, 34-летний Владислав Манин играл в фильме "Т-34". Артиста можно увидеть в сериалах "Универ. Новая общага", "Желтый глаз тигра". Манин крепкого телосложения. Актеру часто достаются роли телохранителей и бойцов.
Как писали "Дни.ру", ранее актер Тимур Ефременков подрался со звездой сериала "Кадетство" Кириллом Емельяновым. Последний получил травму головы. Потасовка знаменитостей попала на видео.
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