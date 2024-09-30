Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка"

Большой международный фестиваль "Чайковский. Перезагрузка" проходит на более чем 20 площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 6 ноября 2024 года. В программе – более 40 мероприятий: концертов, спектаклей, лекций, кинопоказов, выставок и конкурсов.



В числе ближайших мероприятий фестиваля "Чайковский. Перезагрузка":

7 октября

Концерт победителей Конкурса им. П.И.Чайковского разных лет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Выступят скрипач Равиль Ислямов (Россия), виолончелист Александр Рамм (Россия) и пианист Энджел Вонг (США).В программе – самые популярные пьесы П.И. Чайковского, юношеские трио С.В. Рахманинова и Д.Д. Шостаковича, – а также такие шедевры как виртуозное Pezzo Capriccioso П.И. Чайковского и сюита из сказочного балета "Жар-птица" И.Ф. Стравинского.

8 октября

Сольный концерт пианиста и певца, финалиста шоу "Голос" Олега Аккуратова в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.В программе – пьесы из цикла "Времена года" П.И. Чайковского, музыка из знаменитых балетов композиторов в переложении для фортепиано, сочинения М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Лядова.

10 октября

Премьера авторского спектакля-концерта всемирно известной балерины, народной артистки России Илзе Лиепы "В поисках мечты и надежды. Чайковский" в санкт-петербургском Александринском театре.Выступят: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством композитора и дирижера Антона Лубченко и звездный состав артистов балета, который пока что держится в секрете.

12 октября

Российская премьера редко исполняемой оперетты Иоганна Штрауса "Ночь в Венеции" в Александринском театре.Выступят симфонический оркестр "Северная Симфония" под руководством Фабио Мастранджело, камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой. В числе солистов: Екатерина Фенина, Клим Тихонов, Назия Аминева, Илья Лавелин, Филипп Евич, Иосиф Пилиев, Лаура Меенен, Александра Хасанова.

13 октября

Премьера оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин" с уникальным цифровым видеорядом в Александринском театре. Выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко и камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой.В числе солистов: Елена Безгодкова (Татьяна), Владимир Мороз (Онегин), Дарья Рябоконь (Ольга), Семен Асеев (Ленский), Евгений Никитин (Гремин), Тамара Кливаденко (Ларина), Злата Булычева (Филипьевна), Артем Алешин (Зарецкий).

14 октября

Концерт народного артиста РФ Сергея Ролдугина (виолончель) и Павла Милюкова (скрипка) с Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.В программе – Симфония № 4 П.И. Чайковского и Концерт для скрипки и виолончели с оркестром И. Брамса.Большой международный фестиваль Чайковского "Чайковский. Перезагрузка" реализуется фондом "Мост искусств" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, а также при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Администрации Тихвинского района Ленинградской области.



Спонсоры: РЖД, "Астория".

Партнеры: Московская ассоциация балов, Международный культурный центр "Чайковский-Штраус", Центр музыкальной культуры "Чайковский", Санкт-Петербургская филармония имени Д.Д. Шостаковича, киностудия "Ленфильм", киностудия "Мосфильм", "Ильдар Бакеев энтертейнмент", "Галерея Вольфсона", Пушкинский фонд, "Балы в Петербурге", Государственный музей городской скульптуры.

Информационные партнеры: ИД "Коммерсантъ", ИД "Аргументы и факты", газета "Метро", телеканал "Санкт-Петербург", радио "Орфей", информационное агентство "ИнтерМедиа", TimeOut, Fashion TV, газета "Культура", портал "Культура.РФ", ИД "Регионы России", Клео.ру.

