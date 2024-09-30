Премьеры "Ночи в Венеции" и "цифровой" оперы "Евгений Онегин": что готовит петербуржцам "Чайковский. Перезагрузка"

Профессия бизнес-аналитик: кто это, чем занимается и перспективы

Бизнес-аналитик – это специалист, который играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы компаний, помогая им оптимизировать процессы, использовать данные для принятия решений и добиваться стратегических целей. Основная задача бизнес-аналитика – находить решения для сложных задач, которые возникают в бизнесе, с учетом внутренних и внешних факторов. Чем занимается бизнес-аналитикНачнем с того, что специалист исследует, как функционирует бизнес, изучает все этапы работы и выявляет слабые места.