Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?

"Эксмо" продолжает радовать читателей новыми выпусками уникального шоу "Что читать дальше", или ЧЧД-шоу. Каждый видеоподкаст о самых ожидаемых книжных новинках – это новый взгляд на продвижение книг и чтения. ЧЧД-шоу собирает миллионы просмотров, и седьмой выпуск не станет исключением по нескольким причинам.



Первая. Новый выпуск выйдет на странице "Эксмо" в VK Видео "Эксмо" 18 апреля 2024 года в 18.00. Это событие само по себе является значимым для всех, кто любит книги всей душой. ЧЧД-шоу станет лучшим путеводителем по тем новинкам, о которых скоро будут говорить все.



Вторая причина. В седьмом выпуске ЧЧД примут участие известные блогеры Anthony Uly (@AnthonyUly), Соня Хромова (@Sonya Khromova), Lia Steffi (@lia.steffii). К их мнению прислушиваются миллионы, с ними спорят и не соглашаются, ими восхищаются и им подражают. Именно с ними бессменный ведущий ЧЧД – генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев обсудит новинки и бестселлеры 2024 года, которые будут на слуху у всех.

Как отмечает генеральный директор издательства Евгений Капьев: "ЧЧД – уникальное шоу, со своей изюминкой. Мы идем в ногу со временем, ищем и тестируем разные подходы и форматы. Участие известных блогеров в ЧЧД добавит динамики в обсуждение таких разных новинок и позволит нам быть ближе к читателю, а читателю – к нам».

Третья причина – те самые новинки и бестселлеры разных жанров. Зрителей ЧЧД ждут 9 главных книжных премьер от трех редакций:

художественной литературы (издательства "Эксмо", Inspiria, Like Book, Черным-бело);

подростковой (издательство Freedom);

нон-фикшн (издательство БОМБОРА).

Книжное шоу "Что читать дальше" — это не только лучшие новинки, на которые стоит обратить внимание всем, кто ценит хорошую литературу. ЧЧД устанавливает новые тренды в книжном мире.

Присоединяйтесь к трансляции ЧЧД-шоу в на странице "Эксмо" в VK Видео и не пропустите это событие!