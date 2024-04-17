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Среда 17 апреля

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Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?

Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?

"Эксмо" продолжает радовать читателей новыми выпусками уникального шоу "Что читать дальше", или ЧЧД-шоу. Каждый видеоподкаст о самых ожидаемых книжных новинках – это новый взгляд на продвижение книг и чтения. ЧЧД-шоу собирает миллионы просмотров, и седьмой выпуск не станет исключением по нескольким причинам.

Первая. Новый выпуск выйдет на странице "Эксмо" в VK Видео "Эксмо" 18 апреля 2024 года в 18.00. Это событие само по себе является значимым для всех, кто любит книги всей душой. ЧЧД-шоу станет лучшим путеводителем по тем новинкам, о которых скоро будут говорить все.

Вторая причина. В седьмом выпуске ЧЧД примут участие известные блогеры Anthony Uly (@AnthonyUly), Соня Хромова (@Sonya Khromova), Lia Steffi (@lia.steffii). К их мнению прислушиваются миллионы, с ними спорят и не соглашаются, ими восхищаются и им подражают. Именно с ними бессменный ведущий ЧЧД – генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев обсудит новинки и бестселлеры 2024 года, которые будут на слуху у всех.

Фото: Эксмо

Как отмечает генеральный директор издательства Евгений Капьев: "ЧЧД – уникальное шоу, со своей изюминкой. Мы идем в ногу со временем, ищем и тестируем разные подходы и форматы. Участие известных блогеров в ЧЧД добавит динамики в обсуждение таких разных новинок и позволит нам быть ближе к читателю, а читателю – к нам».

Третья причина – те самые новинки и бестселлеры разных жанров. Зрителей ЧЧД ждут 9 главных книжных премьер от трех редакций:

  • художественной литературы (издательства "Эксмо", Inspiria, Like Book, Черным-бело);
  • подростковой (издательство Freedom);
  • нон-фикшн (издательство БОМБОРА).

Книжное шоу "Что читать дальше" — это не только лучшие новинки, на которые стоит обратить внимание всем, кто ценит хорошую литературу. ЧЧД устанавливает новые тренды в книжном мире.

Присоединяйтесь к трансляции ЧЧД-шоу в на странице "Эксмо" в VK Видео и не пропустите это событие!

ДНИ в Telegram

17 апреля 2024, 09:55
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Вывод Tether POLYGON (USDT) на карту "Мир": нюансы процедуры

Вывод Tether POLYGON (USDT) на карту "Мир": нюансы процедуры
Стейблкоин Tether USDT в сети Polygon активно используется сторонниками интернет-коммерции для получения дохода. Этот токенизированный доллар открывает перед владельцем множество возможностей, но приходит время, когда заработанные цифровые активы необходимо трансформировать в обычные деньги. В этот момент возникает вопрос о том, как это сделать? Вывод Tether USDT в РФ: выбор направления и варианта проведения транзакцииВ России сегодня самой популярной платёжной системой является Мир.

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО
Предельная ставка по займам "до зарплаты" с июля 2019 года составляла 1% в день или 365% годовых. С 1 июля 2023 года Банк России уменьшил лимит до 0,8% в сутки или 292% в год. Суть предложенияПредельная сумма задолженности по договору займа сроком до года с учетом штрафов, пеней и других платежей — 130%.

Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"

Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"
2 апреля 2024 года на площадке Российского Союза Промышленников и предпринимателей состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания|Персона года". Это уникальное мероприятие для делового сообщества больше четверти века отмечает успехи Компаний и Персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые. На вечере собрались лучшие представители делового сообщества России.

Доля контрафактного табака на Урале возросла в 1,3 раза

Доля контрафактного табака на Урале возросла в 1,3 раза
Согласно отчету Национального научного центра компетенций (ННЦК), объем нелегальной табачной продукции на Урале составил 10,3%. При этом доля контрафактного табака увеличилась в 1,3 раза, а количество российских пачек с признаками подделки – в 4 раза, по сравнению со II-III кварталами прошлого года. Эти данные были представлены на круглом столе «Нелегальный оборот табачной и никотиносодержащей продукции в УрФО: влияние на экономику и меры для решения проблемы», проведенном журналом «Эксперт – Урал» при поддержке портала «Стоп нелегальный табак».

Нейросеть Kandinsky для "Балтики"

Нейросеть Kandinsky для "Балтики"
Мастерство пивоварения вдохновляет не только людей. Команда "балтийцев" разработала первую рекламу безалкогольного пива в России, созданную с помощью искусственного интеллекта – нейросети Kandinsky* от Сбера. Креативный проект посвятили обновленной рецептуре безалкогольной "Балтики 7". «Рекламу придумала нейросеть, вкус создали профессионалы» – слоган рекламной кампании.

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