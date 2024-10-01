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Вторник 1 октября

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Восточные горизонты: лучшие азиатские новинки в новом выпуске ЧЧД

Восточные горизонты: лучшие азиатские новинки в новом выпуске ЧЧД

Сегодня азиатская литература все больше вдохновляет читателей искать и находить смыслы и красоту, чувствовать все многообразие человеческого опыта и видеть мир через призму других культур.

9 октября в 18:00 состоится премьера девятого эпизода книжного шоу "Что читать дальше". Генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев и звездные гости познакомят вас с самыми яркими книгами и последними трендами в мире азиатской литературы.

Главные новинки в жанрах художественной и детской литературы и нон-фикшена обсудят актриса, телеведущая и блогер Наталья Медведева, и книжные блогеры Саша Кулич и Валерий Шабашов.

Новые имена в азиатском литературном мире и продолжение любимых историй, красочные детские комиксы и популярные манги, книги о рисовании, мемуары и даже эмоционально-исцеляющие раскраски… Это далеко не полный список новинок, которые будут на слуху в ближайшее время на книжном рынке и будут обсуждаться не только фанатами азиатской культуры. Как отмечает генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев:

"Азиатская литература открыла нам новые горизонты, и сегодня мы наблюдаем настоящий бум интереса к восточной культуре. Уникальные сюжеты и неповторимые герои со своим нестандартным, отличным от нас мышлением и восприятием жизни помогают посмотреть на мир под другим углом. Сейчас именно Азия формирует тренды. И наш главный проект для читателей "ЧЧД-шоу" поможет разобраться в них [трендах] и не упустить лучшие новинки".

И, конечно, новый выпуск будет богат на сюрпризы! Зрители прямого эфира получат возможность получить подарки за лучший вопрос гостям шоу, а также приобрести понравившиеся новинки со скидкой 50% до 11 октября 11:00 (мск).

Главные книги шоу:

Тянься Гуйюань.Восхождение фениксов.

Наедине с собой. Эмоционально-исцеляющая раскраска Aeppol

У Сянминь НасеКомиксы. Паучий переполох!

Мишель Заунер Мишель плачет в супермаркете. Мемуары о вкусе детства и маминой любви

Хитоми Шида. 250 узоров, 6 авторских моделей. Расширенное издание первой и основной коллекции дизайнов для вязания на спицах

SOGEUMI Лисенок Согыми и четыре сезона. Раскраска от популярной корейской художницы

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Чхон Чжихе Запрет на браки в Чосоне. Том 1

Шуй Жу Тянь-эр Зимняя бегония. Том 1

Партнеры трансляции ― Wildberries, Ozon, "Читай-город", "Яндекс Маркет", "Мегамаркет".

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1 октября 2024, 18:12
Фото: Дни.ру
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Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка"

Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка"
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Премьеры "Ночи в Венеции" и "цифровой" оперы "Евгений Онегин": что готовит петербуржцам "Чайковский. Перезагрузка"

Премьеры "Ночи в Венеции" и "цифровой" оперы "Евгений Онегин": что готовит петербуржцам "Чайковский. Перезагрузка"
Большой международный фестиваль "Чайковский. Перезагрузка" проходит на 20 площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 6 ноября 2024 года. В программе международного фестиваля "Чайковский.

В Кремле наградили победителей премии МОЯ МАРКА

В Кремле наградили победителей премии МОЯ МАРКА
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Чем трейдинг отличается от инвестиций и что нужно, чтобы стать трейдером

Чем трейдинг отличается от инвестиций и что нужно, чтобы стать трейдером
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