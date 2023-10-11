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Среда 11 октября

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Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения

Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения

Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения Третий город-миллионник страны подготовил обширную программу для представления своего региона на форуме-выставке "РОССИЯ".

На площадке Новосибирской области будет представлен весь потенциал молодого и современного региона в концепции "треугольника Лаврентьева" – наука, образование и производство.

С помощью VR-экскурсии участники форума посетят в режиме реального времени "самую умную улицу в мире", которая находится в Новосибирске, познакомятся с единственным в своём роде памятником всем лабораторным мышам – это мышка, которая вяжет ДНК. Так учёные Академгородка с благодарностью отметили труд настоящих героев научного труда: лабораторных мышей, которые помогают изучать болезни и искать лекарства.

На стенде можно увидеть, как Новосибирская область изменилась и преобразилась за последние 6 лет и какой она станет в будущем. Промышленный, транспортно-логистический, образовательный, научный, инфраструктурный потенциал и т.д. – вся мощь развития Новосибирской области последних лет будет представлена на Международном форуме-выставке "РОССИЯ", которая начнёт свою работу 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.

В Москве Новосибирская область представит свои культурные достижения – для посетителей будут выступать лучшие музыкальные и театральные коллективы, уникальные экспонаты представит музей "Сузун. Монетный двор", пройдет фестиваль научного кино "Кремний" и обсуждения с научным экспертным сообществом, а известные шеф-повара приготовят блюда сибирской кухни по аутентичным рецептам.

Приглашаем вас увидеть и услышать все лучшее о Новосибирской области, потрогать, поиграть и попробовать Сибирь на вкус.

11 октября 2023, 11:57
Фото: Министерство экономического развития Новосибирской области

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?
Когда криптовалюты только появились, то одним из их основных преимуществ считалась анонимность. Но прошло время и стало ясно, что это открывает множество возможностей для преступлений, таких как отмывание денег. Поэтому биржи и сервисы стали вводить проверку личности пользователя (KYC), чтобы быстро определять, кому принадлежат подозрительные транзакции и заблокировать их. Эксперты Profinvestment собрали список криптобирж без обязательной верификации — на них можно торговать анонимно, если не использовать фиатные деньги.

"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать

"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать
21 октября всех зрителей и участников на главном паркете страны в Государственном Кремлевском дворце ждет полное захватывающих эмоций и атмосферы праздник танца! В четвертый раз пройдет международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!", организованный президентом Российского танцевального союза, почетным вице-президентом WDC заслуженным деятелем искусств РФ Станиславом Поповым. В силу объективных обстоятельств этот турнир вновь будет проводиться вместо чемпионата мира по европейским танцам среди профессионалов по версии Всемирного танцевального совета WDC.

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В нашем быстро меняющемся мире каждая женщина хочет выглядеть стильно и ухоженно. Но как это сделать, если времени и денег на походы в салон красоты не хватает? Не волнуйтесь, у нас есть решение! Мы подобрали для вас три устройства, которые помогут вам всегда оставаться на высоте и создавать идеальные прически у себя дома. Паровой выпрямитель для волосНаш первый выбор — это инновационный паровой выпрямитель для волос от Felfri.

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Ручная работа всегда ценится за индивидуальность и тепло, которое вкладывает в нее мастер. Именно поэтому подарки, сделанные своими руками, особенно ценны. А если этот подарок сделал ребенок? Это настоящее сокровище! Набор для творчества с УФ-смолой от kidditoy – это не просто игрушка, а целый мир для реализации творческих идей вашего ребенка!Что такое УФ-смола?УФ-смола — это специальный материал, который затвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Ищем IKEA в России: от "серого" импорта до OZON

Ищем IKEA в России: от "серого" импорта до OZON
Варианты покупки продукции IKEA в России, включая маркетплейсы вроде OZON, заказы посредством серого импорта или поиск альтернативных брендов, которые работают в стране официально. Скандинавский бренд Икеа, один из флагманов по поставкам домашнего текстиля, предметов интерьера и мебели, пользовался спросом у россиян.

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