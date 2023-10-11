Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?

Когда криптовалюты только появились, то одним из их основных преимуществ считалась анонимность. Но прошло время и стало ясно, что это открывает множество возможностей для преступлений, таких как отмывание денег. Поэтому биржи и сервисы стали вводить проверку личности пользователя (KYC), чтобы быстро определять, кому принадлежат подозрительные транзакции и заблокировать их.



Эксперты Profinvestment собрали список криптобирж без обязательной верификации — на них можно торговать анонимно, если не использовать фиатные деньги.

Лучшие биржи криптовалют без верификации

MEXC. Удобная платформа, где можно торговать криптовалютами на спотовом рынке или зарабатывать на торговле фьючерсами разных видов. Предлагает частые бонусы и лояльные комиссии.

BingX. Ранее известна как Bingbon. Проверенная временем криптоплощадка с поддержкой социального трейдинга, демо, p2p и других удобных опций для всех категорий пользователей.

HTX. Ранее известна как Huobi. Одна из топовых бирж без верификации, предлагающая широкий функционал и выбор торговых пар.

Gate.io. Криптобиржа без верификации, где можно торговать тысячами известных и новых токенов, зарабатывать пассивный доход при помощи различных инструментов.

Phemex. Интуитивно понятная платформа, основные торговые функции которой доступны анонимно.

Примеры криптовалютных бирж, позволяющих совершать торговые операции, не раскрывая информацию о своих личных данных (ФИО, паспорт, адрес и т.д.):

Конечно, анонимные пользователи сталкиваются с ограничениями. В частности, нельзя пополнять счет в фиатных валютах, даже через p2p-платформу. Суточный лимит вывода средств тоже ограничен, хотя лимиты для рядового пользователя достаточно высокие (например, 2 BTC).