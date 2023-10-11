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Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?

Когда криптовалюты только появились, то одним из их основных преимуществ считалась анонимность. Но прошло время и стало ясно, что это открывает множество возможностей для преступлений, таких как отмывание денег. Поэтому биржи и сервисы стали вводить проверку личности пользователя (KYC), чтобы быстро определять, кому принадлежат подозрительные транзакции и заблокировать их.

Эксперты Profinvestment собрали список криптобирж без обязательной верификации — на них можно торговать анонимно, если не использовать фиатные деньги.

Лучшие биржи криптовалют без верификации

Примеры криптовалютных бирж, позволяющих совершать торговые операции, не раскрывая информацию о своих личных данных (ФИО, паспорт, адрес и т.д.):

  • MEXC. Удобная платформа, где можно торговать криптовалютами на спотовом рынке или зарабатывать на торговле фьючерсами разных видов. Предлагает частые бонусы и лояльные комиссии.

  • BingX. Ранее известна как Bingbon. Проверенная временем криптоплощадка с поддержкой социального трейдинга, демо, p2p и других удобных опций для всех категорий пользователей.

  • HTX. Ранее известна как Huobi. Одна из топовых бирж без верификации, предлагающая широкий функционал и выбор торговых пар.

  • Gate.io. Криптобиржа без верификации, где можно торговать тысячами известных и новых токенов, зарабатывать пассивный доход при помощи различных инструментов.

  • Phemex. Интуитивно понятная платформа, основные торговые функции которой доступны анонимно.

Конечно, анонимные пользователи сталкиваются с ограничениями. В частности, нельзя пополнять счет в фиатных валютах, даже через p2p-платформу. Суточный лимит вывода средств тоже ограничен, хотя лимиты для рядового пользователя достаточно высокие (например, 2 BTC).

11 октября 2023, 11:01
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

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