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Пресс-релизы
Группа Би-2 представляет сингл и клип "Я никому не верю"

Группа Би-2 представляет сингл и клип "Я никому не верю"

Песня группы Би-2 "Я никому не верю", созданная на стыке синтипопа и дарквейва, – шаг на пути к новому альбому, над которым музыканты работают сразу в нескольких студиях Старого и Нового света. Это продолжение вектора, который был задан песнями "Пекло" и "Нам не нужен герой".
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Песня «Я никому не верю» дала название EP, который состоит из оригинальной и инструментальной версии песни и каверов, записанных другими артистами. В проекте приняли участие легенды отечественной музыки «Альянс», Инна Желанная и «Биоконструктор», а верные соратники Би-2 — «Brainstorm» из Латвии — записали версию на английском языке. Свои каверы также представили молодые артисты, чья карьера стремительно развивается прямо сейчас. Это звезды сибирского постпанка Ploho, самая популярная в мире российская прогрессив-роковая группа iamthemorning и земляки Би-2 — группа из Бобруйска No Drink No Pass. Подобно Полу Маккартни в альбоме «McCartney III Imagined», Би-2 предоставили коллегам полную свободу интерпретаций собственной музыки. Этот неожиданный ход подчеркнул главную тему новой песни – тему внутренней свободы. Режиссером клипа стал Макс Шишкин, уже снявший для группы несколько видео на песни из грядущего альбома — «Пекло», «Депрессия», «Нам не нужен герой».

Лёва Би-2: Когда я задумал эту песню, у меня уже был готовый рефрен: «Я никому не верю». Мне показалось, что эта фраза является трендом нашего времени, и чем больше испытаний проходит человечество, тем больше общество погружается в ложь. Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Люди перестали верить друг другу, даже друзьям. Когда живешь на изломе времени, главное – не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину.

Фото: Александра Овчеренко

Шура Би-2: Мы не в первый раз отдаем песню коллегам «на растерзание», но нам хотелось собрать музыкантов, которые представляют именно «мрачную сцену», а также тех, кто были для нас культовыми еще в 80-е. «Альянс», «Биоконструктор», Инну Желанную мы слушали, когда были еще совсем юными, а они были апологетами нью-вейва и синти-попа. Как обычно, мы обратились к Ренарсу Кауперсу (BrainStorm), чтобы он сделал англоязычную версию, и он написал английский текст вместе с Дэвидом Брауном (Brazzaville). С группой Ploho нас познакомили друзья из Минска – группа Molchat Doma. Ещё одну англоязычную версию сделали Глеб Колядин и группа Imthemorning. Они записали нечто среднее между Nightwish и Рюити Сакомото. Наконец, металлический кавер сделала молодая команда No Drink No Pass, наши соотечественники из Бобруйска. Как мы и хотели, ипишка получилась довольно мрачной. Но при всей мрачности и при всей разнице в интерпретациях, это узнаваемый стиль Би-2.

Игорь Журавлев («Альянс»): «Альянс» давно дружит с группой Би-2, и мы всегда с радостью откликаемся на их предложения. Мне очень понравилась гармония в этой песне и очень понравился текст. Все сложилось как нельзя лучше

Виктор Ужаков (Ploho): Мы хотели сделать так, чтобы было слышно, что это мы, но при этом не пытались скрыть узнаваемость оригинала. До этого, когда мы участвовали в каверах и трибьютах, мы старались перевернуть песню с ног на голову, полностью видоизменить ее и заставить звучать так, как хочется именно нам. А в этом случае решили пересмотреть свою политику и бережно сохранить «исходник», добавив несколько важных и узнаваемых деталей своего стиля.

Александр Яковлев («Биоконструктор»): Оригинальная песня, обладая, на первый взгляд, достаточно простой мелодией, содержит мощный эмоциональный заряд. В ней есть сложный психологический смысл, который отражает переживания лирического героя. В кавере нам хотелось отобразить новыми красками внутренний нервный бит, напряжённую эмоциональность и одновременно — присущую песням Би-2 особую лиричность. Нам кажется, что это получилось. Будет интересно узнать мнение любителей музыки Би-2.

Артур Георгадзе (No Drink No Pass): Наша версия — надрывная и эмоционально тяжелая, словно та самая внутренняя свобода — результат бурного горького опыта, с истеричным гитарным соло в качестве кульминации.

Глеб Колядин (iamthemorning): Оказывается, не столь важна разница поколений, если вы общаетесь на одном языке. У нас с Би-2 довольно много общих музыкальных ориентиров и предпочтений. Плюс критически важны взаимоуважение и нужная степень перфекционизма (что вообще довольно редко встречаешь у музыкантов), способность к диалогу. Мне кажется, что у нас все эти пункты сошлись, поэтому и работать в итоге легко и комфортно.

Инна Желанная: Я очень люблю работать с Би-2 и на концертах, и в студии. Но если раньше я вписывалась в их аранжировки, то сейчас мне было предложено сделать их песню силами моей группы. Мы с бас-гитаристом Сергеем Калачевым включились в этот процесс – нам было интересно. И одновременно было интересно, как эту задачу решат другие наши коллеги

Ренарс Кауперс (BrainStorm): Английский текст этой песни все-таки чуточку отличается от оригинального. Он получился депрессивнее. Но нам с Дэвидом Брауном показалось, что это очень хорошая версия, и музыка позволяет идти таким текстуальным путем. В нашем случае в тексте, конечно, появилась любовная тема. В припеве идет история про то, что, якобы, есть битва, в которой я выиграл, но сердце все равно пустое.

Би-2

Leva Би-2 – вокал, аранжировка

Shura Би-2 – гитары, бэк-вокал

Ян Николенко – клавишные, флейта, перкуссия, бэк-вокал

Борис Лифшиц – ударные

Андрей Звонков – гитары, бэк-вокал

Мак Лакмус – бас


Андрей Лебедев (Белый) – аранжировка


Я никому не верю (1-3, 5, 6, 8)

Музыка – Leva Би-2, Shura Би-2

Слова – Leva Би-2, Ян Николенко


Запись оригинальной версии

@ студия «FlySound/Би-2», Москва, сент. – нояб., 2021

Инженеры — Сергей Большаков, Владимир Воронов

Сведение @ Adrian Bushby, London, декабрь 2021

Мастеринг @ Brian "Big Bass" Gardner, LA, январь 2022


Текст песни «Я никому не верю» :

Агент зимы

Поджёг листву

Весь мир горит

И я живу

Без запасных

Аэродромов


Вдыхаю дым

Минувших дней

Смотрю на блеск

Ночных огней

Они мне больше не знакомы

Я наконец-то понял

Меня не держат корни

И при любой погоде

Я внутренне свободен


Я все оставлю в прошлом

Наотмашь хлопнув дверью

Я никому не должен

И никому не верю

Мой близкий враг

Родней чужих

Исподтишка

Летят ножи

И увернуться

Невозможно


Но как словами

Передать

Что пустоту

Нельзя предать

А вот любовь совсем не сложно

Я наконец-то понял

Меня не держат корни

И при любой погоде

Я внутренне свободен


Я все оставлю в прошлом

Наотмашь хлопнув дверью

Я никому не должен

И никому не верю

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