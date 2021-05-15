Цены на продукты Дарим билеты в театр Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Суббота
15 мая
Лента новостей
16:39
"Настоящее бесстыдство": принца Гарри разнесли за нападки на королевскую семью
16:29
Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске
16:23
Более миллиона москвичей привились от коронавируса
16:10
У Дзюбы родился третий ребенок: обнародовано имя
15:17
"Встал и вышел *** отсюда": набычившаяся Водонаева напугала народ
15:01
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном
14:43
"Сочная!": сексуальная Загитова возбудила россиян
14:10
Партия Порошенко требует выселить Зеленского с президентской дачи
13:59
Дорога встала: публичная выходка едва не привела Джигурду в полицию
13:55
Беременная звезда "Дома-2" выходит замуж
13:10
"Волосы выпали": оставшаяся без носа экс-супруга Аршавина о своем состоянии
13:00
Харламов вскрыл похабные детали из жизни Варнавы: Он тебя попробовал как женщину?
12:31
Киркоров бросился спасать побитого экс-любовника Бузовой: Не трогай!
12:28
"Любой диалог бесполезен": дочь отказалась от общения с вдовцом Легкоступовой
11:55
Униженная Барановская врезала Аршавину за понты: Следит за мной?
11:51
С Первого канала трясут миллионы за грубое нарушение
11:09
"Грязный пиар!": свидетель вывел Проклову на чистую воду после секс-скандала
10:58
"Всем такого счастья!": Утяшева похвасталась огромным животом
10:43
Источники в Москве и Минске: Лукашенко запланировал визит в Россию на конец мая
10:32
Прожиточный минимум в России стали считать по-новому
08:05
"Порочный круг страданий и боли": принц Гарри плюнул в свою семью
06:06
"Перестала бояться": экс-подруга вскрыла грязную правду о расставании с Тимати
03:59
Юная дочь Якубовича показала пятую точку
02:05
"Как надоела": нацепившую прозрачное платье Волочкову просят прикрыться
23:58
"Лолиту переплюнула": молодая жена Цекало показала все прелести
22:39
В жуткой аварии под Самарой погибли люди
22:33
В Петербурге самокатчики избили сделавшего им замечание пешехода
22:26
Израильские танки открыли огонь у границ Ливана
22:18
Объявлено о взрыве звезды рядом с Землей
22:11
В Сочи произошла драка со стрельбой
22:08
В Верховной Раде заявили о претензиях Украины на Кубань
22:01
Россия восстанавливает связь по воздуху с еще пятью странами
21:39
На родину коронавируса обрушился ураган
21:19
"Таким мужикам – грош цена": Макееву пропесочили за издевательство над экс-супругой любовника
21:11
Курьезное ДТП в Петербурге попало на видео
21:04
На Украине зарезали известного ученого
20:36
Ургант сделал заявление о закрытии своего шоу: Дни оказались сочтены
20:18
В Казани эвакуировали еще одну гимназию
20:02
90-летний Краско убит горем из-за смерти близкой женщины
19:57
Взбешенный Слепаков сорвался на мат после заявления о разводе
19:41
Политолог Карбалевич: Евросоюз боится превратить Белоруссию во вторую Украину
19:38
Жители Сахалина удобрили огороды икрой
19:17
На Ямале произошел разлив нефти
19:06
В Москве автомобилиста ограбили на 300 тысяч
18:55
"Ты же изначально согласилась?": известная певица врезала Лорак за обвинения Меладзе в домогательстве
18:46
"Не хотели, чтобы я родила": возлюбленная Тимати чуть не потеряла ребенка
18:43
Греция сняла ограничения на въезд россиян
18:42
В Улан-Удэ ветеран войны устроился наркокурьером
18:22
Под Москвой задержали убийцу геодезиста
18:16
"Я жду извинений": тяжелобольного Зайцева втянули с новый скандал из-за долгов
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Разведенка": названа главная причина бешеной популярности Бузовой
"Брали наличкой": Анну Калашникову обманули на 16 миллионов рублей
57-летняя Азиза собралась рожать от молодого избранника
"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"
"Таким мужикам – грош цена": Макееву пропесочили за издевательство над экс-супругой любовника
Сидящий на шее Татьяны Васильевой сын застрял на одном из самых дорогих курортов мира
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Пресс-релизы
Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске

Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске

С 22 по 26 мая 2021 года в Красноярске и городах Красноярского края впервые состоится Музыкальный международный фестиваль под художественным руководством Юрия Башмета. Партнером фестиваля выступит Красноярская краевая филармония.
поделиться

Фестивали маэстро Башмета уже давно зарекомендовали себя как ярчайшие события культурной жизни таких городов, как Москва, Сочи, Ярославль, Ростов-на-Дону, Хабаровск. Появление на музыкальной карте России такого крупного события в Красноярске – безусловно, станет настоящим праздником искусства.

ПО ТЕМЕ

Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле

В рамках Первого фестиваля состоится семь концертов, два из которых пройдут в городах Красноярского края: Норильске и Железногорске.

По словам артистического директора фестиваля Юрия Башмета, создание нового фестиваля в такое непростое для всей культурной жизни время – огромная удача.

"Музыка, искусство – это как воздух, вода и пища. Она нужна всем людям вне зависимости от того, где они живут и чем занимаются. Я для себя не делю города на большие и малые, индустриальные и города, где искусство развито более активно. Для меня важен каждый человек, который приходит в зал. Говорю это совершенно искренне. Мне нужно его заразить любовью к тому, что мы делаем на сцене. Пробудить в нем эмоции, а тогда возникнут и интерес, и потребность приходить на концерты снова и снова. И я счастлив, что у нас появляется новый город, который во время фестиваля я смогу считать своим домом", – заявил маэстро Башмет.

Программа фестиваля вобрала в себя все лучшие традиции других фестивалей маэстро: тщательный выбор сочинений, разнообразие жанров и звездная россыпь участников – Евгений Миронов, Полина Агуреева, Е Юн Чой (скрипка, Корея-Германия), Ксения Башмет (фортепиано) и другие.

Сам маэстро Башмет выступит в концертах фестиваля как солист и дирижер лауреата премии "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Откроется фестиваль 22 мая спектаклем-концертом на музыку Шнитке, Бетховена, Грига, Брамса, Бодрова и Малера с Евгением Мироновым в роли чтеца – "Ван Гог. Письма к брату", снискавший любовь публики по всей стране.

23 мая в рамках специального концерта для детей прозвучит сказка С. Лагерлефа "Путешествие Нильса с дикими гусями" в исполнении Полины Агуреевой и с музыкальным сопровождением «Солистов Москвы» под управлением маэстро Башмета. Вечером этого же дня программу из сочинений Моцарта, Чайковского и современного композитора, постоянного участника фестивалей маэстро Башмета Кузьмы Бодрова представят в Железногорске. 26 мая эту же программу сможет услышать публика Норильска.

24 мая на сцену Красноярской филармонии выйдет знаменитая скрипачка Е Юн Чой, которая исполнит концерт №5 для скрипки с оркестром Моцарта. А 25 мая в Красноярске пройдут сразу два концерта: в Большом зале маэстро Башмет выступит в качестве солиста с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде, а в Органном зале пройдет концерт камерной музыки с участием Ксении Башмет (фортепиано) и квинтета солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы». Еще один камерный вечер под названием "Сказка жизни" состоится в Органном зале 26 мая: в музыкальном сопровождении Ксении Башмет (форетпиано) и Александра Будо (виолончель) прозвучат рассказы Тэффи и фокстроты, танго и польки 20-х – 30-х годов. Читает Дарья Дроздовская.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Алексей Молчановский//Пресс-служба РКО
15 мая 2021, 16:29
15 мая 2021

Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске

Уникальный фестиваль в Сибири

14 мая 2021

Мультиварка HYUNDAI HYMC-1611: красивый и функциональный помощник

С ней можно приготовить любые блюда

30 апреля 2021

Ежегодная Международная телевизионная премия "Лотос" в области психологии, бизнеса и сверхспособностей человека. @lotospremiya

Церемония состоится 16 мая 2021 года в концертном зале "Известия Banket Hall"

30 апреля 2021

Премия "Внедорожник года" 2021: голосование началось!

Оргкомитет премии "Внедорожник года" сообщает о старте голосования

28 апреля 2021

Российские звезды составили для HUAWEI эксклюзивные плейлисты к майским праздникам

Музыка зарядит бодростью и вдохновит на зажигательный отдых

28 апреля 2021

Почему интернет-магазины победили гипермаркеты?

Появляется все больше независимых сервисов-агрегаторов

28 апреля 2021

На смену Пугачевой и Киркорову: Крутой выбрал звезд будущего

Кто будет блистать на сцене

28 апреля 2021

Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле

Гармаш, Мерзликин, Миронов и другие звезды

21 апреля 2021

93% мужчин нравятся женские фото с котом

Данные выяснились в ходе опроса

14 апреля 2021

Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"

Лента побывала на десятке фестивалей

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

57-летняя Азиза собралась рожать от молодого избранника

Артистка скоро выйдет замуж
Шоу-бизнес

Взбешенный Слепаков сорвался на мат после заявления о разводе

Артист раскрыл подробности
Шоу-бизнес

"Ты же изначально согласилась?": известная певица врезала Лорак за обвинения Меладзе в домогательстве

Анастасия Приходько возмущена откровениями коллеги
Шоу-бизнес

Сломленной Дакоте потребовалась серьезная помощь

Артистка пожаловалась на проблемы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+