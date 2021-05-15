Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске

С 22 по 26 мая 2021 года в Красноярске и городах Красноярского края впервые состоится Музыкальный международный фестиваль под художественным руководством Юрия Башмета. Партнером фестиваля выступит Красноярская краевая филармония.



Фестивали маэстро Башмета уже давно зарекомендовали себя как ярчайшие события культурной жизни таких городов, как Москва, Сочи, Ярославль, Ростов-на-Дону, Хабаровск. Появление на музыкальной карте России такого крупного события в Красноярске – безусловно, станет настоящим праздником искусства.

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В рамках Первого фестиваля состоится семь концертов, два из которых пройдут в городах Красноярского края: Норильске и Железногорске.

По словам артистического директора фестиваля Юрия Башмета, создание нового фестиваля в такое непростое для всей культурной жизни время – огромная удача.

"Музыка, искусство – это как воздух, вода и пища. Она нужна всем людям вне зависимости от того, где они живут и чем занимаются. Я для себя не делю города на большие и малые, индустриальные и города, где искусство развито более активно. Для меня важен каждый человек, который приходит в зал. Говорю это совершенно искренне. Мне нужно его заразить любовью к тому, что мы делаем на сцене. Пробудить в нем эмоции, а тогда возникнут и интерес, и потребность приходить на концерты снова и снова. И я счастлив, что у нас появляется новый город, который во время фестиваля я смогу считать своим домом", – заявил маэстро Башмет.

Программа фестиваля вобрала в себя все лучшие традиции других фестивалей маэстро: тщательный выбор сочинений, разнообразие жанров и звездная россыпь участников – Евгений Миронов, Полина Агуреева, Е Юн Чой (скрипка, Корея-Германия), Ксения Башмет (фортепиано) и другие.

Сам маэстро Башмет выступит в концертах фестиваля как солист и дирижер лауреата премии "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Откроется фестиваль 22 мая спектаклем-концертом на музыку Шнитке, Бетховена, Грига, Брамса, Бодрова и Малера с Евгением Мироновым в роли чтеца – "Ван Гог. Письма к брату", снискавший любовь публики по всей стране.

23 мая в рамках специального концерта для детей прозвучит сказка С. Лагерлефа "Путешествие Нильса с дикими гусями" в исполнении Полины Агуреевой и с музыкальным сопровождением «Солистов Москвы» под управлением маэстро Башмета. Вечером этого же дня программу из сочинений Моцарта, Чайковского и современного композитора, постоянного участника фестивалей маэстро Башмета Кузьмы Бодрова представят в Железногорске. 26 мая эту же программу сможет услышать публика Норильска.

24 мая на сцену Красноярской филармонии выйдет знаменитая скрипачка Е Юн Чой, которая исполнит концерт №5 для скрипки с оркестром Моцарта. А 25 мая в Красноярске пройдут сразу два концерта: в Большом зале маэстро Башмет выступит в качестве солиста с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде, а в Органном зале пройдет концерт камерной музыки с участием Ксении Башмет (фортепиано) и квинтета солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы». Еще один камерный вечер под названием "Сказка жизни" состоится в Органном зале 26 мая: в музыкальном сопровождении Ксении Башмет (форетпиано) и Александра Будо (виолончель) прозвучат рассказы Тэффи и фокстроты, танго и польки 20-х – 30-х годов. Читает Дарья Дроздовская.