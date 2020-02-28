Звезда "Трансформеров" Джек Рейнор посетит Москву в марте

Джек Рейнор – "любимчик" Джей Джей Абрамса, который обещал ему роль Хана Соло, но после этого актер сыграл в провалившемся "Кин" с Джеймсом Франко и разделся догола в "Солнцестоянии". Вокруг молодого и талантливого Джека много сплетен и интриг, присущих Голливуду. Но у себя на родине он создал серьезный фильм "Молоко", который занимает особое место в программе фестиваля. Снятый на ирландском языке в классической черно-белой стилистике, он повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль исполнил Уилл Поултер ("Выживший", "Бегущий в лабиринте", "Мы-Миллеры") – восходящая голливудская звезда и коллега режиссера по "Солнцестоянию". Также 14 марта свои фильмы лично представит молодой визионер и экспериментатор Фергал Костелло – автор двух короткометражек в сборнике: жуткой "Стефани", снятой под впечатлением от популярной видеоигры, и карикатурой на слэшеры "Что-то пошло не так". Сборник "Ирландское темное" представляет собой бурную смесь хоррора, черной комедии и сатиры, и любой зритель останется доволен свежими визуальными и сценарными находками создателей короткометражек.
Ирландский кинофестиваль на протяжении многих лет остается неотъемлемой частью масштабного праздника IRISH WEEK в России. В 2020 году на 13-м ежегодном кинофестивале при поддержке проекта КАРО.Арт будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный "Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора "Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии". В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актерами и режиссерами.
Показы фестиваля состоятся в Москве (КАРО 11 Октябрь), Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский Экспресс), Екатеринбурге (КАРО 10 Радуга Парк) и Новосибирске (Центр культуры и отдыха "Победа"). Фильмом открытия фестиваля в Москве станет необычный ромком "Пара нормальных" (Extra Ordinary). В киноцентре "Октябрь" 11 марта фильм представит исполнитель главной роли, ирландский актер Барри Уорд ("Конец этого *** мира", "Зал Джимми").
Встреча с актером Джеком Рейнором пройдет 14 марта в киноцентре "Октябрь". Начало в 12:00.