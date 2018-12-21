В Vegas City Hall пройдет конкурса красоты "Мисс Москва-2018"

Финал главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва-2018" состоится в концертном зале Vegas City Hall 24 декабря 2018 года. В этом году за корону поборются 49 девушек. Особенностью конкурса стало увеличение верхней возрастной планки с 26 до 32 лет. Возраст самых юных участниц составляет 14 лет.

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