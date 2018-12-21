В Vegas City Hall пройдет конкурса красоты "Мисс Москва-2018"
На сцене этапы конкурсного состязания будут сменяться выступлениями популярных артистов, среди которых EMIN (Эмин Агаларов), Слава, Artik&Asti, Джиган, "Банд'Эрос", Элина Чага и Алекс Малиновский. В жюри конкурса войдут представители модной индустрии, спорта, шоу-бизнеса.
Обладательницей главного титула будет выбрана девушка, которая сочетает в себе талант, ум и красоту. Помимо основного титула "Мисс Москва-2018", лучшие участницы станут обладательницами титулов "Краса Москвы-2018" и "Московская красавица-2018". Девушкам до 18 лет дается возможность побороться за титул "Мисс юная Москва-2018". Каждой участнице мероприятия будут вручены ценные подарки.
В рамках подготовки к конкурсу будут организованы мастер-классы и талант-шоу, где участницы смогут проявить себя и представить свои творческие номера, а также фотосессии, официальная встреча-знакомство и ряд других мероприятий.
Финал конкурса будет показан в эфире телеканала "Жара".
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