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Пресс-релизы

Лучшие шефы Юга России примут участие в Крымских Гастрономических Сезонах

Фото: Пресс-служба
С 1 по 15 января в ресторане Doctor Whisky в Ялте впервые пройдут Рождественские Гастрономические Каникулы, на которые съедутся лучшие шеф-повара региона. Они проведут тринадцать ужинов в четыре руки для гостей фестиваля. 
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Завершится рождественская сессия Крымских Гастрономических Сезонов авторским ужином шеф-повара ресторана Doctor Whisky Кирилла Сударькова.

Все ужины пройдут в формате Chef's Table: шефы не только приготовят блюда вместе с Кириллом Сударьковым прямо перед гостями, но и расскажут о местных продуктах и кулинарных техниках. Начало ужинов в 17:00, количество мест ограничено.

Программа мероприятий

1, 2 и 3 января

Андрей Диденко, шеф-повар ресторана "Баркас" (г. Севастополь), бренд-шеф торговой марки Сhic and chick

  • Форшмак

  • Мидии черноморские с острой сальсой

  • Севиче из горбыля

  • Дуэт рапан-катран

  • Стерлядь с парами шампанского

Андрей Диденко. Фото: Пресс-служба

4, 5 и 6 января

Глеб Шишалов, шеф-повар (г. Ялта)

  • Буженина из утки с кизилом, орехами, вялеными рыжиками и соусом из копчёного яблока

  • Тёплый салат с хамсой, печёным картофелем и гелем из огурца и укропа

  • Лосось с грушевым чатни и кокосовым кремом

  • Говяжий скёрт с хрустящими овощами сувид

  • Мягкий сыр с хурмой и кунжутным грильяжем

7 и 8 января

Сергей Косаренко, бренд-шеф SIMFERO, резиденция "Крымский Бриз" (г. Симферополь)

Марк Чаган, бренд-шеф SIMFERO, резиденция "Крымский Бриз" (г. Симферополь)

  • Трио морских гребешков

  • Моллюск спизула в соусе мариньер

  • Сашими в стиле никкей (гребешок с соусом из крымской хурмы, сока юдзу и кинзы)

  • Тартар-салат из томлёной говядины с пряным изюмом, соусом гёдза и яблочным муссом

  • Салат с крабом и ананасами

  • Салат с утиным хамоном, соусом из копчёного яблока и клюквенным мармеладом

  • Рапаны в сливочном соусе с зелёным горошком, тестом катаифи и крымскими сушёными полевыми цветами

  • Бараньи язычки с кускусом и сливочным соусом с табуле

  • Филе судака с ризотто со шпинатом и рапанами

  • Медальон из говядины с печёным картофелем и трюфельным соусом

  • Томлёная в вине баранина с соусом из копчёных яблок, зеленью и овощами

  • Тирамису с клубничным кюлли и свежими

9 января

Руслан Андреев, бренд-шеф ресторанов Verdi и Animo (г. Ялта), кафе "Басман", руководитель экспертного совета шеф-поваров АККО.

  • Хумус из печеных корнеплодов

  • Карпаччо из зимних овощей

  • Севиче из лосося, тыквы и грейпфрута

  • Тартар из филе ягненка с кремом из облепихи и соусом "Барбарис"

  • Грин-салат

  • Бефстроганов из черноморского рапана

  • Долма из ягненка

  • Жареная перепелка с гренкой, тыквой и яблоками

  • Филе лосося с картофелем, цветной капустой и сельдереем

  • Утиная грудка с грушей, сливой и горгонзолой

10 и 11 января

Вячеслав Куликов, шеф-повар ресторана "Колоннада" (г. Ялта)

  • Форшмак из саргана

  • Карпаччо из черноморской селедки

  • Теплый салат с жареным язычком ягненка, белыми грибами и печеными овощами

  • Фрикасе из рапана с массандровской мадерой и соусом бешамель

  • Паста из черноморских мидий с мидиями

  • Спинка барашка в можжевеловом дыму с соусом из любимого портвейна Николая II

  • Парфе с ялтинским грецким орехом подается с горячим малиновым кюли и сорбетом инжир-мята

Вячеслав Куликов. Фото: Пресс-служба

12 и 13 января

Богдан Паринов, шеф-повар Villa Elena Hotel & Residence (г.Ялта)

  • Тартар из мяса козы: ферментированное мясо козы, паруса из солодовой булки с пеной из груши и грушевый мармелад

  • Риет из козлятины с козьим маслом: бородинская земля, земля из белых грибов и черных лисичек

  • Равиоли из арбузной репы с козьим сыром: эмульсия из козьего масла, кресс-салат, капли из свекольно-кинзового фреша

  • Томленые ребра козленка с шалфеем на картофельном карпаччо: печеный ялтинский лук и грибы

  • Мармелад из козьего молока и мандариновый фреш

15 января

Кирилл Сударьков, шеф-повар ресторана Doctor Whisky (г. Ялта)

  • Ферментированный рибай с печёными овощами и дюксилем из трюфеля

  • Чёрная треска с цветными капустами и крымским лимоном

  • Краб в морской воде с тартаром из цитруса

  • Ризотто с шалфеем и трюфелем

  • Миньон с печеными овощами соусом Сичуань и соусом Вермут

  • Крем из корнеплодов

  • Три икры и оладьи

  • Яйцо пашот на спарже с хрустящим хамоном и трюфелем

  • Печеная айва с хрустом, мармеладом из Массандры и мороженным из хвои и сморчками в карамели

  • Мороженое с лавандой и мандариновой карамелью

Далее ужины Кирилла Сударькова в Chef’s Table продолжатся в ежедневном формате по предварительному бронированию.

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