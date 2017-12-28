Лучшие шефы Юга России примут участие в Крымских Гастрономических Сезонах
Завершится рождественская сессия Крымских Гастрономических Сезонов авторским ужином шеф-повара ресторана Doctor Whisky Кирилла Сударькова.
Все ужины пройдут в формате Chef's Table: шефы не только приготовят блюда вместе с Кириллом Сударьковым прямо перед гостями, но и расскажут о местных продуктах и кулинарных техниках. Начало ужинов в 17:00, количество мест ограничено.
Программа мероприятий
1, 2 и 3 января
Андрей Диденко, шеф-повар ресторана "Баркас" (г. Севастополь), бренд-шеф торговой марки Сhic and chick
Форшмак
Мидии черноморские с острой сальсой
Севиче из горбыля
Дуэт рапан-катран
Стерлядь с парами шампанского
4, 5 и 6 января
Глеб Шишалов, шеф-повар (г. Ялта)
Буженина из утки с кизилом, орехами, вялеными рыжиками и соусом из копчёного яблока
Тёплый салат с хамсой, печёным картофелем и гелем из огурца и укропа
Лосось с грушевым чатни и кокосовым кремом
Говяжий скёрт с хрустящими овощами сувид
Мягкий сыр с хурмой и кунжутным грильяжем
7 и 8 января
Сергей Косаренко, бренд-шеф SIMFERO, резиденция "Крымский Бриз" (г. Симферополь)
Марк Чаган, бренд-шеф SIMFERO, резиденция "Крымский Бриз" (г. Симферополь)
Трио морских гребешков
Моллюск спизула в соусе мариньер
Сашими в стиле никкей (гребешок с соусом из крымской хурмы, сока юдзу и кинзы)
Тартар-салат из томлёной говядины с пряным изюмом, соусом гёдза и яблочным муссом
Салат с крабом и ананасами
Салат с утиным хамоном, соусом из копчёного яблока и клюквенным мармеладом
Рапаны в сливочном соусе с зелёным горошком, тестом катаифи и крымскими сушёными полевыми цветами
Бараньи язычки с кускусом и сливочным соусом с табуле
Филе судака с ризотто со шпинатом и рапанами
Медальон из говядины с печёным картофелем и трюфельным соусом
Томлёная в вине баранина с соусом из копчёных яблок, зеленью и овощами
Тирамису с клубничным кюлли и свежими
9 января
Руслан Андреев, бренд-шеф ресторанов Verdi и Animo (г. Ялта), кафе "Басман", руководитель экспертного совета шеф-поваров АККО.
Хумус из печеных корнеплодов
Карпаччо из зимних овощей
Севиче из лосося, тыквы и грейпфрута
Тартар из филе ягненка с кремом из облепихи и соусом "Барбарис"
Грин-салат
Бефстроганов из черноморского рапана
Долма из ягненка
Жареная перепелка с гренкой, тыквой и яблоками
Филе лосося с картофелем, цветной капустой и сельдереем
Утиная грудка с грушей, сливой и горгонзолой
10 и 11 января
Вячеслав Куликов, шеф-повар ресторана "Колоннада" (г. Ялта)
Форшмак из саргана
Карпаччо из черноморской селедки
Теплый салат с жареным язычком ягненка, белыми грибами и печеными овощами
Фрикасе из рапана с массандровской мадерой и соусом бешамель
Паста из черноморских мидий с мидиями
Спинка барашка в можжевеловом дыму с соусом из любимого портвейна Николая II
Парфе с ялтинским грецким орехом подается с горячим малиновым кюли и сорбетом инжир-мята
12 и 13 января
Богдан Паринов, шеф-повар Villa Elena Hotel & Residence (г.Ялта)
Тартар из мяса козы: ферментированное мясо козы, паруса из солодовой булки с пеной из груши и грушевый мармелад
Риет из козлятины с козьим маслом: бородинская земля, земля из белых грибов и черных лисичек
Равиоли из арбузной репы с козьим сыром: эмульсия из козьего масла, кресс-салат, капли из свекольно-кинзового фреша
Томленые ребра козленка с шалфеем на картофельном карпаччо: печеный ялтинский лук и грибы
Мармелад из козьего молока и мандариновый фреш
15 января
Кирилл Сударьков, шеф-повар ресторана Doctor Whisky (г. Ялта)
Ферментированный рибай с печёными овощами и дюксилем из трюфеля
Чёрная треска с цветными капустами и крымским лимоном
Краб в морской воде с тартаром из цитруса
Ризотто с шалфеем и трюфелем
Миньон с печеными овощами соусом Сичуань и соусом Вермут
Крем из корнеплодов
Три икры и оладьи
Яйцо пашот на спарже с хрустящим хамоном и трюфелем
Печеная айва с хрустом, мармеладом из Массандры и мороженным из хвои и сморчками в карамели
Мороженое с лавандой и мандариновой карамелью
Далее ужины Кирилла Сударькова в Chef’s Table продолжатся в ежедневном формате по предварительному бронированию.
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