Детей приглашают на Новый год к Барбоскиным
Веселое семейство собак, практически ничем не отличается от любой другой семьи
нашего времени – Мама, Папа и пятеро детей, ведут современный образ жизни,
попадают в смешные ситуации и на своем примере рассказывают зрителям о семейных
ценностях, доброте и дружбе.
Артисты спектакля – профессиональные театральные актеры и цирковые акробаты — покажут интересное, захватывающее представление, выходящее за рамки сцены и привлекающее зрителей к участию!
Живые лица, современная постановка, искрометный юмор и невероятные голоса актеров не оставят публику равнодушной.
Спектакли: 7 января в 11 и 14 часов.
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Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа
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