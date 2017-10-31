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Детей приглашают на Новый год к Барбоскиным

Фото: vk.com/dilyaver_ru
"Новый Год у Барбоскиных" – музыкальный спектакль, в ходе которого на сцене развернется настоящая детективная история, где маленьким членам семьи Барбоскиных придется выручать своих родителей из лап злой и вредной Черной кошки.
прочитано 97 раз

Веселое семейство собак, практически ничем не отличается от любой другой семьи нашего времени – Мама, Папа и пятеро детей, ведут современный образ жизни, попадают в смешные ситуации и на своем примере рассказывают зрителям о семейных ценностях, доброте и дружбе.

Артисты спектакля – профессиональные театральные актеры и цирковые акробаты — покажут интересное, захватывающее представление, выходящее за рамки сцены и привлекающее зрителей к участию!

 

Живые лица, современная постановка, искрометный юмор и невероятные голоса актеров не оставят публику равнодушной.

Спектакли: 7 января в 11 и 14 часов. 

31 октября 2017, 10:10
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