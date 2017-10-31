В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Власово городского поселения Мишеронский городского округа Шатура. Протяженность построенных сетей составила 17,3 километра.

Строительство объекта программы газификации в селе Власово позволит обеспечить газом около 500 местных жителей. "До конца года в городском округе Шатура мы планируем построить газопроводы (IIи III очередь) в рабочем поселке Мишеронский. Таким образом, появится возможность газифицировать дома более тысячи местных жителей", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.