Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Власово

Строительство объекта программы газификации в селе Власово позволит обеспечить газом около 500 местных жителей. "До конца года в городском округе Шатура мы планируем построить газопроводы (IIи III очередь) в рабочем поселке Мишеронский. Таким образом, появится возможность газифицировать дома более тысячи местных жителей", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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