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В Школе современной пьесы пройдет премьера спектакля "Шинель/Пальто"
Акакий Акакиевич Башмачкин – мелкий служащий с копеечной зарплатой. Никто его не любит, не уважает, не замечает. Отовсюду – только обиды и насмешки. Но и у такого маленького человечка вдруг появляется мечта: новое ПАЛЬТО. И вот шинель, то есть, ПАЛЬТО готово… Но долгожданное счастье длилось недолго.
Театр "Школа современной пьесы" играет классическую историю при помощи музыки, пения, пластики, танца и даже катания на коньках.
Диалоги, опера, балет и танцы на льду для драматических артистов – так обозначили жанр этой музыкальной фантасмагории авторы спектакля "Шинель/Пальто". Гоголевский сюжет, вольно пересказанный поэтом Вадимом Жуком и режиссером Иосифом Райхельгаузом, сыгран известным певцом и актером Дмитрием Хоронько, живым оркестром и артистами театра "Школа современной пьесы". В спектакле использованы музыкальные темы Максима Дунаевского.
В ролях: Иван Мамонов, Алексей Гнилицкий, Татьяна Циренина, Александр Цой, Анжелика Волчкова, Максим Евсеев, Николай Голубев, Джульетта Геринг, Александр Овчинников, Павел Дроздов, Евгений Козлов, Виталий Журавлев.
Возрастная категория: 16+
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