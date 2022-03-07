Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан

Кемеровчане пожаловались властям на общественный транспорт. По мнению горожан, необходимо сделать больше рейсов для некоторых автобусов, а также стоит продлить отдельные маршруты. Сейчас отдельные личности испытывают неудобства. "Приходится идти пешком по сугробам и неочищенным тропинкам", — написали в Сети.
Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы. Как передает сайт VSE42.RU, в правительстве намерены изучить пассажиропоток на автобусных рейсах. После этого, по словам властей, будет принято решение о возможности удовлетворить пожелания граждан.