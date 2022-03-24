В Подмосковье поймали даму с наркотиками: сотни губительных свертков

В населенном пункте Куровское Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнюю даму. При ней обнаружили 92 свертка с подозрительным порошком. Эксперт проверил три из них — внутри обнаружили героин.
В сопровождении полиции пойманная женщина указала адреса, где находились еще семь закладок. А дома у нее оказалось аж 158 таких же упаковок порошка.
Как пишет сайт "Вести Подмосковья", против задержанной завели уголовное дело по двум статьям. Она объяснила, что пыталась заработать с помощью запрещенных веществ.