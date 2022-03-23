"Работают в час пик": Жители Пушкино стали жертвами банды карманников

В Подмосковье орудует банда карманников – об этом сообщили жители города Пушкино в соцсетях. Преступники работают вдвоем в автобусе: в час пик заходят в транспорт и вытаскивают из карманов пассажиров личные вещи.
Как передает издание "Подмосковье сегодня", одной из пострадавших стала пенсионерка, у которой злоумышленники достали кошелек с деньгами и карточками. Женщина не сразу поняла, что ее ограбили – за это время карманники уже успели сделать пару покупок с ее банковскими картами. Родственник пострадавшей заявил, что в банке уже занимаются выписками трат, которые в последствии будут переданы полиции.