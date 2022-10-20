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Регионы
В Подмосковье с начала года из окон выпало больше сотни детей

В Подмосковье с начала года из окон выпало больше сотни детей

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В Подмосковье нарисовалась серьезная проблема – обострилась ситуация падения детей из окон. Как отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова, раньше такие происшествия были сезонными – в основном в теплое время года.

Однако, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня" сейчас трагедии встречаются и осенью, и зимой, и весной. К слову, с начала 2022-го года в Подмосковье из окон выпали 111 детей, причем 20 из них скончались.

Ксения Мишонова напомнила родителям и образовательным учреждениям о необходимости напоминать ребенку об опасности нахождения рядом с открытым окном.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2022, 14:59 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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