В Подмосковье с начала года из окон выпало больше сотни детей

В Подмосковье нарисовалась серьезная проблема – обострилась ситуация падения детей из окон. Как отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова, раньше такие происшествия были сезонными – в основном в теплое время года.

Однако, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня" сейчас трагедии встречаются и осенью, и зимой, и весной. К слову, с начала 2022-го года в Подмосковье из окон выпали 111 детей, причем 20 из них скончались.

Ксения Мишонова напомнила родителям и образовательным учреждениям о необходимости напоминать ребенку об опасности нахождения рядом с открытым окном.



