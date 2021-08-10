Под Курганом силовики нашли убийц женщины

В Курганской области сотрудники силовых ведомств задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, злоумышленники расправились над 32-летней женщиной, после чего оставили труп на элеваторе.
Вероятной причиной случившегося называют конфликт, который возник между гражданкой и ее собутыльниками в ходе попойки. Расследование уголовного дела продолжается, передает URA.ru.
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