Под Курганом силовики нашли убийц женщины

В Курганской области сотрудники силовых ведомств задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, злоумышленники расправились над 32-летней женщиной, после чего оставили труп на элеваторе.

Вероятной причиной случившегося называют конфликт, который возник между гражданкой и ее собутыльниками в ходе попойки. Расследование уголовного дела продолжается, передает URA.ru.