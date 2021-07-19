Житель Подмосковья выращивал коноплю в подвале жилого дома

Житель Подмосковья выращивал в подвале дома наркосодержащие растения. При этом мужчина официально работал сантехником.
После обнаружения лаборатории была проведена экспертиза, которая показала, что речь идет о конопле. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает издание "Вести Подмосковья".
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