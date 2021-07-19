В Истре произошел пожар в торговом центре

Информация о серьезном инциденте была зафиксирована в подмосковной Истре. Стало известно, что в городе загорелся местный ТЦ.
Пламя охватило торговые ряды, сообщает Радио 1. Какая площадь получила урон при возгорании, не уточняется.
Информация о серьезном инциденте была зафиксирована в подмосковной Истре. Стало известно, что в городе загорелся местный ТЦ.
Пламя охватило торговые ряды, сообщает Радио 1. Какая площадь получила урон при возгорании, не уточняется.
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