На Кубани в кафе жестоко убили мужчину

На Кубани было совершено тяжкое преступление. Уточняется, что кафе в городе Гулькевичи злоумышленник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил мужчину ножом.
По данным "Царьграда", пострадавший скончался в больнице от полученных травм. По факту случившегося открыли уголовное делопроизводство.
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