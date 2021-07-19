Самолет с футболистами на борту больше часа не мог приземлиться в Барнауле

Серьезный инцидент произошел в Барнауле. Сообщается, что самолет с футболистами клуба "Амкар-Пермь" на борту длительное время не мог совершить посадку.
Это произошло из-за неблагоприятных условий. По данным URA.ru, речь идет о тумане. В итоге самолету все-таки удалось приземлиться в восемь утра.
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