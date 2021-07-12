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Под Вологдой произошло смертельное ДТП

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Один человек погиб, еще пятеро пострадали во время аварии на трассе М-8 "Москва – Архангельск". Как сообщает местный новостной портал, в Грязовецком районе Вологодской области столкнулись автомобили УАЗ и "Лада".

По словам очевидцев, от удара из "уазика" вылетело четыре пассажира. Водитель легковушки оказался зажат в кабине. Пострадавшие доставлены в местную больницу, характер их травм уточняется.

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12 июля 2021, 21:54 Источник: Gorodvo.ru ✓ Надежный источник

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