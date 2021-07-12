Под Вологдой произошло смертельное ДТП

Один человек погиб, еще пятеро пострадали во время аварии на трассе М-8 "Москва – Архангельск". Как сообщает местный новостной портал, в Грязовецком районе Вологодской области столкнулись автомобили УАЗ и "Лада".
По словам очевидцев, от удара из "уазика" вылетело четыре пассажира. Водитель легковушки оказался зажат в кабине. Пострадавшие доставлены в местную больницу, характер их травм уточняется.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?