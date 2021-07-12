В Подмосковье загорелись леса

В Москве и области уже почти месяц стоит аномальная жара. Проливных дождей в регионе не было несколько недель. Утром в понедельник 12 июля появилась информация о возгорании в одном из лесных массивов Подмосковья. В Истринском лесничестве в городском округе Красногорск возник природный пожар на площади в четыре гектара.
Позднее в этот же день стало известно о возгорании на площади в четыре с половиной гектара под Дмитровом. Тушением занялись экстренные службы Подмосковья.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?