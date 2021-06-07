В Орле нашли зарезанным курсанта МВД

В Орле нашли убитым курсанта МВД. По версии следователей, над мужчиной расправилась его коллега.
На данный момент однокурсница убитого задержана по подозрению в совершении тяжкого преступления. Мотивом называют личный конфликт между двумя людьми, передает телеграм-канал Mash.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Где найти нормальную женщину?
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины