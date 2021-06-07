В Крыму из-за ливня затопило участок трассы "Таврида"

В Крыму ливень доставил массу неудобств гражданам. Стало известно, что затопило участок трассы "Таврида".
По информации РИА Новости, в данный момент проводятся работы по устранению последствий сильного дождя. Пока что некоторые автолюбители вынуждены менять свои планы, сообщает "Царьград".
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