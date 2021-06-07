Под Ульяновском произошла массовая драка

Под Ульяновском во время свадьбы произошла массовая драка. Отмечается, что в потасовке принимали участие не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.
В происходящее пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, сообщает "Царьград". Некоторые участники конфликта были задержаны и доставлены в отделение.
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