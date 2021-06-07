В подмосковной лесополосе нашли труп женщины

В подмосковной Ивантеевке наткнулись на чудовищную находку. По данным прессы, в лесополосе нашли тело женщины.
По предварительным данным, случившееся с гражданкой носит криминальный характер, постольку на трупе присутствовали следы, характерные для нанесения травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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