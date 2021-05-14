В Петербурге самокатчики избили сделавшего им замечание пешехода

Дерзкие самокатчики были замечены в Санкт-Петербурге. Они носились по заполненному людьми тротуару Невского проспекта в опасной близости от пешеходов. Одного из них, оказавшегося на пути ездока, самокатчик сперва сбил, а затем и буквально усадил в мусорную урну. А мужчине, который решился сделать замечание молодым людям, повезло еще меньше. Его избили до такой степени, что он не смог стоять. Пострадавшего забрали в больницу.
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