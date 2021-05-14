В Сочи произошла драка со стрельбой

Днем 14 мая в дежурную часть Сочи поступило сообщение о драке со стрельбой на Бакинской улице. Происходящее сняли на видео очевидцы. Теперь полиция разыскивает участников стычки.
Днем 14 мая в дежурную часть Сочи поступило сообщение о драке со стрельбой на Бакинской улице. Происходящее сняли на видео очевидцы. Теперь полиция разыскивает участников стычки.
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