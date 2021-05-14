В Казани эвакуировали еще одну гимназию

Одну из гимназий в Казани пришлось эвакуировать. На улицы вывели 80 детей и 15 взрослых, передает "Царьград". Причиной стал звонок о заложенной в учебном заведении бомбе. Отмечается, что по региона прокатилась настоящая волна подобных сообщений.
Одну из гимназий в Казани пришлось эвакуировать. На улицы вывели 80 детей и 15 взрослых, передает "Царьград". Причиной стал звонок о заложенной в учебном заведении бомбе. Отмечается, что по региона прокатилась настоящая волна подобных сообщений.
Артист следил за коллегами
Актриса выразила соболезнования
Артист раскрыл подробности
Анастасия Приходько возмущена откровениями коллеги
Популярные темы форума
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Сплю с женатым
Одинокий
Хочу родить ребенка, а он против
Лиона обделалась в трамвае.
Наталья снова обделалась в магазине.
Смотрите холостяк с Тимати?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?