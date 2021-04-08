"Русский продукт" запустил инновационную IT-платформу для пищевого производства

На предприятии АО "Русский продукт" в Калужской области стартовал пилотный проект по внедрению современных технологий и построению цифрового двойника. В четверг, 8 апреля, основатель компании Ольга Миримская презентовала IT-платформу главе региона Владиславу Шапше. Мероприятие состоялось на производственной площадке "Русского продукта" в селе Детчино Малоярославецкого района.

Сейчас АО "Русский продукт" активно внедряет IT-платформу в производство. Завершить пилотный проект планируется в 2022 году. Компания получит уникальную систему, не имеющую аналогов среди отечественных цифровых продуктов.



IT-платформу для компании разработали АО "Ростелеком" и Московский завод тепловой автоматики. Поставки оборудования начались в январе 2021 года, сообщают "Известия".



Ольга Миримская уверена: цифровая платформа "Русского продукта" сможет успешно конкурировать с самыми известными западными проектами. По ее словам, компания намерена расширить понятие цифрового двойника и приблизить его к построению цифрового двойника бизнеса.

Помимо создания цифровых двойников производственных линий, IT-платформа позволит объединить их в едином контуре с ключевыми бизнес-системами предприятия, объектами обслуживающих производств и партнерами.

"Мы рассчитываем создать не просто цифрового двойника, а целую экосистему», – рассказала основатель АО "Русский продукт".

Успех IT-платформы позволит включить ее в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи. Российские компании смогут ускоренно интегрировать свои цифровые проекты, ведь платформа "Русского продукта" будет иметь большой набор средств для их реализации.

Компания поделится результатами внедрения платформы с другими предприятиями российской пищевой отрасли, пообещала Миримская. Причем с производителями Калужской области – в приоритетном порядке.

"Это позволит пищевой промышленности региона сделать уверенный шаг в развитии российского FoodTech», – уверена основатель АО "Русский Продукт".

Только в ходе внедрения платформы АО "Русский продукт" намерено увеличить производительность на 25%. Все благодаря получению оперативной информации о всех аспектах производства и возможных отклонениях. Данные будут выводиться на один экран.

Кроме того, на 30% сократятся внеплановые простои, а время присутствия персонала на производственной линии – на 10%. Сотрудники предприятия смогут полностью контролировать производственную линию. Планируется, что цифровой проект окупится за три года.

Платформа даст возможность оценивать применение инноваций и моделировать изменения производства в цифровом двойнике. Новое IT-решение поможет выстроить эффективный бизнес-процесс, а за счет интеграции платформы с обслуживающими производствами – еще и энергосберегающий.

Владислав Шапша выразил уверенность, что IT-проект "Русского продукта" будет успешен.​

«Проект по созданию не только цифрового двойника, но и целой платформы — очень важный, и я уверен, что многие предприятия Калужской области, после того, как вы достигнете определенных результатов и представите его на рынке, будут в нем заинтересованы», – подчеркнул он.

Также губернатор отметил, что компания думает не только о производстве, но и о социально значимых проектах. "Сегодня говорили о детях – и это действительно очень важно. Важно не только для детей, важно и для предприятия. И то, что вы сегодня поднимаете вопрос подготовки кадров – это тоже задача первостепенная", – добавил Шапша.

Компания "Русский продукт" работает на рынке с 1996 года. Она создана на основе нескольких предприятий – флагманов советской пищевой промышленности. Предприятие производит более 150 товаров, включая знаменитые каши "Геркулес". В прошлом году компания выплатила 500 миллионов рублей налогов.

