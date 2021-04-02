На территории бывшего лагеря под Москвой нашли труп младенца

На территории заброшенного детского лагеря в поселке Запрудня в подмосковном Талдоме было обнаружено тело младенца, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что погибшая – девочка. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться специалистам.
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