В Новосибирске карета скорой помощи насмерть сбила семилетнюю девочку

В Новосибирске автомобиль скорой помощи наехал на семилетнюю девочку. Ребенок скончался на месте происшествия.
Инцидент произошел на улице Трикотажной в Дзержинском районе города. Водитель машины двигался задним ходом по тротуару, где шел ребенок и совершил на него наезд. В результате девочка получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает Vse42.ru.
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