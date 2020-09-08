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Регионы
Как Республика Коми победила пандемию коронавируса

Как Республика Коми победила пандемию коронавируса

Владимир Уйба. Кадр youtube.com
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил новый выпуск проекта "Факт UP" на YouTube, темой которого стала борьба с распространением коронавируса и его последствиями в Республике Коми. В начале весны регион был в числе первых по динамике распространения заболевания. Но власти смогли оперативно справиться с проблемой, благодаря чему республика стала одним из самых благополучных субъектов Федерации по эпидемиологической обстановке.
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Значительная роль в борьбе с пандемией принадлежит лично главе республике Владимиру Уйбе. Благодаря его профессиональным качествам и медицинской подготовке регион смог быстро победить эпидемию.

Все нужно было делать поступательно, но при этом сохранять высокие темпы, отметил Владимир Уйба. "Разобраться с очагами болезни, обеспечить безопасность персонала и срочно начать применять профилактические меры", – рассказал глава региона в новом выпуске проекта "Факт UP".

Важно было не только бороться с вирусом, но и его последствиями. Поэтому власти региона оперативно приняли решение о создании специальных центров для лечения и реабилитации пациентов.

Руководство Республики Коми показало пример качественного антикризисного менеджмента, считает исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина. Она отметила оперативность принятия решений, эффективную перестройку системы здравоохранения, а также высокое качество прогнозирования последствий.

"Алгоритм реагирования региональных властей на кризисную ситуацию достоин тиражирования в качестве примера по нивелированию негативных форс-мажорных последствий", – подчеркнула Федулкина.

Проект "Факт UP" оценивает эффективность власти на местах, выявляет проблемы, обсуждает ситуацию с экспертами, местными жителями и чиновниками. Один выпуск – одна точка на карте. Проект ведет директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Автор: 8 сентября 2020, 14:43

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