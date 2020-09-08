Как Республика Коми победила пандемию коронавируса

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил новый выпуск проекта "Факт UP" на YouTube, темой которого стала борьба с распространением коронавируса и его последствиями в Республике Коми. В начале весны регион был в числе первых по динамике распространения заболевания. Но власти смогли оперативно справиться с проблемой, благодаря чему республика стала одним из самых благополучных субъектов Федерации по эпидемиологической обстановке.

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