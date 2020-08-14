Горящий автобус в Подмосковье попал на видео

Установленный на одном из автомобилей видеорегистратор запечатлел пожар в автобусе. ЧП случилось утром 14 августа на Ярославском шоссе, в районе поворота на городское поселение Правдинск в Московской области, передает Life.

Салон общественного транспорта полностью выгорел. Находились ли внутри люди, пока не сообщается. Данных о пострадавших не поступало.