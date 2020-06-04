Под Москвой военный вертолет совершил экстренную посадку

На территории села Гжель совершил экстренную посадку военный вертолет Ми-38, передает сайт "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, причиной стала неисправность двигателя.
В результате незапланированного приземления экипаж не пострадал. Техника не повреждена.
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