Число жертв пожара в хосписе под Москвой выросло

Появились свежие данные о пожаре в хосписе в Красногорске. По данным НСН, число жертв выросло до 11.
Два человека скончались после госпитализации, пишет URA.ru. ЧП случилось в ночь на 11 мая, напоминает RT.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?