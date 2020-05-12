Есть жертвы: в петербургской больнице вспыхнул пожар

В Северной столице случилось жуткое ЧП. По данным издания "Москва 24", в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Погибли пять человек, передает телеканал "360".
Названа предварительная причина трагедии. Один из аппаратов ИВЛ, к которым были подключены пациенты, мог загореться из-за перегрузки, пишет сайт "Комсомольская правда".
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
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Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?