Коронавирус Обращение Путина к народу Форум Гороскоп Новости о Заворотнюк

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Вторник
12 мая
Лента новостей
10:49
"Какой он мощный": украинский боец затащил в койку позабывшую об интиме Борисову
10:46
Раскрыта полезная во время пандемии коронавируса диета
10:45
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
10:26
С кем счастлив Александр Домогаров в самоизоляции
10:15
Свергнут и убьют: предсказана трагическая судьба Лукашенко
10:02
"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
09:59
Решетова шокировала болезненной худобой
09:53
Есть жертвы: в петербургской больнице вспыхнул пожар
09:34
"Реальное дно": Успенскую с лютой ненавистью закидали камнями за откровенное признание
09:27
Всему виной наркотики: Мария Максакова отдала жилье в помраченном рассудке
09:23
"Они плюют нам в лицо": хореограф Тутберидзе в бешенстве из-за поведения Плющенко
08:48
"Крошка" и "малышка": бывший муж откровенно о Лолите Милявской и любовнице
08:34
"Как игра в карты": доктор Мясников сделал неожиданное заявление о коронавирусе
07:45
Отмена карантина: как Россия выходит из режима всеобщей изоляции
06:07
Михаила Ефремова призвали завязать с выпивкой
04:02
Горячие снимки Савельевой на яхте во время карантина обсуждают в Сети
02:02
"Другое лицо!": сидящую на карантине Натали не узнал народ
00:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 мая 2020 года
00:02
"Стриптиз на карантине": снимок оголившейся Лободы произвел фурор
22:27
"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение
22:01
Едва подросшая дочь Газманова удивительно постарела
20:06
Асмус расплакалась от переполнивших ее эмоций
18:25
У экс-солиста группы "БиС" Влада Соколовского обнаружен коронавирус
18:17
Собянин сделал заявление по карантину в Москве после обращения Путина
18:04
"Трудное время": Собчак назвала свой ценник за десять минут наедине
17:53
"Грустно наблюдать": странное преображение Шишковой связали с попыткой вернуть Тимати
17:34
Вид Волочковой в прозрачном нижем белье и без макияжа вызвал оторопь
17:25
Климова привела в восторг видом без макияжа (видео)
17:21
"Жалею о потерянных годах": принимавший наркотики Гуф обвинил Топурию в предательстве
16:58
Сотникова не может выйти на лед после операции
16:55
Путин выделил деньги россиянам задним числом
16:45
Обращение Путина к народу: режим нерабочих дней уходит в прошлое – все подробности
16:31
"Снимаем публикацию": скандал с сыном Плющенко получил неожиданное продолжение
16:14
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
16:03
"Хлещет нещадно": затравленных Боню и Бородину ткнули носом в их главный недостаток
15:42
Лукашенко пустился в слезы из-за выступления младшего сына
15:10
"Мне так плохо становится": Сергей Зверев испугался за свое здоровье
15:03
"Клиническая идиотия": психотерапевт поставил Виктории Боне неутешительный диагноз
14:33
Новая теща Цекало повергла в шок внешним видом
14:10
Борисова добила находящуюся в печальном положении супругу Малахова
13:21
"Это идеальная история": Кадони предложил Бузовой завести общего ребенка
13:20
Маленькую внучку Долиной довели до слез
13:16
О чем расскажет Путин в ходе нового обращения к россиянам
12:46
"Пробирает до слез": Путин расчувствовался из-за смерти женщины
12:42
Скоро все закончится: дочь Заворотнюк переживает из-за болезни
12:23
"Человек-невидимка": Рудковская угрожает хореографу за высказывания о ее семье
12:00
"Стыдно рассказать": подруга оттаскала Кожевникову за волосы из-за мужика
11:52
Пугачева купила бриллиантовое кольцо за баснословную сумму
11:22
"Это уже перебор": Плющенко взбрыкнул после едких нападок
11:14
Представшая с перебинтованной головой Барановская вызвала подозрения
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мать Ксении Собчак обнародовала важную информацию о прошлом семьи
"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение
Пугачева купила бриллиантовое кольцо за баснословную сумму
"До мурашек пробрало!": Пугачева с детьми от Галкина довела до слез
Наплевавшего на коронавирус Лукашенко признали психически неадекватным
"Это идеальная история": Кадони предложил Бузовой завести общего ребенка
Регионы

Есть жертвы: в петербургской больнице вспыхнул пожар

прочитано 272 раза

В Северной столице случилось жуткое ЧП. По данным издания "Москва 24", в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Погибли пять человек, передает телеканал "360".

Названа предварительная причина трагедии. Один из аппаратов ИВЛ, к которым были подключены пациенты, мог загореться из-за перегрузки, пишет сайт "Комсомольская правда".

12 мая 2020, 09:53

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Опять нажрался": алкоголик Порошенко опозорился с поздравлением
Наплевавшего на коронавирус Лукашенко признали психически неадекватным
Последняя попытка: теряющий власть Зеленский встал на колени перед Западом
Страдающий от коронавируса Мишустин эмоционально высказался о ветеранах

Шоу-бизнес

"Какой он мощный": украинский боец затащил в койку позабывшую об интиме Борисову
С кем счастлив Александр Домогаров в самоизоляции
"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Решетова шокировала болезненной худобой

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"До мурашек пробрало!": Пугачева с детьми от Галкина довела до слез

Звездное семейство растрогало народ
Шоу-бизнес

"Жизнь полностью изменилась": принц Гарри сделал публичное заявление впервые после переезда

Герцог Сассекский обратился ко всем в "Твиттере"
Видео

Обращение Путина к народу: режим нерабочих дней уходит в прошлое – все подробности

Президент выступил с речью онлайн 11 мая

Шоу-бизнес

"На кого ты стала похожа?": располневшая Семенович вызвала оторопь

Поклонники были шокированы

Гороскоп

Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Сотникова не может выйти на лед после операции
"Это уже перебор": Плющенко взбрыкнул после едких нападок
Еще один фигурист сбежал от Тутберидзе по примеру Трусовой
Туктамышева решилась на участие в эротической фотосессии

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+