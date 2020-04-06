Под Петербургом мужчина угнал и разбил автомобиль таксиста

В Ленинградской области мужчина, угрожая водителю такси ножом, угнал автомобиль. После этого злоумышленник попал на этой машине в ДТП.

Правоохранители обнаружили разбитое транспортное средство брошенным на дороге, пишет ИА "Невские новости". Самому преступнику удалось скрыться. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.