Под Петербургом мужчина угнал и разбил автомобиль таксиста

В Ленинградской области мужчина, угрожая водителю такси ножом, угнал автомобиль. После этого злоумышленник попал на этой машине в ДТП.
Правоохранители обнаружили разбитое транспортное средство брошенным на дороге, пишет ИА "Невские новости". Самому преступнику удалось скрыться. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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