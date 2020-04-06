В кузбасской деревне произошел пожар

В Кузбассе случилось серьезное ЧП. Уточняется, в деревне Усть-Тарсьма вспыхнул пожар.
В результате случившегося пострадала одна из построек, пишет сайт VSE42.RU. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
В Кузбассе случилось серьезное ЧП. Уточняется, в деревне Усть-Тарсьма вспыхнул пожар.
В результате случившегося пострадала одна из построек, пишет сайт VSE42.RU. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Актриса не верила в то, как плохо к ней может относиться муж
Поп-король приоткрыл завесу тайны о делах на любовном фронте
У телеведущего заметили наросты на подбородке
Певцу велели "выметаться"
Популярные темы форума
О кошках
Нужен совет
Хочу богатого мужика
Не помыла руки
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Из какого вы города?
Жена стала выпивать.
Анатолий
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Карантин и соседи