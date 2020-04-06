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В кузбасской деревне произошел пожар

прочитано 228 раз

В Кузбассе случилось серьезное ЧП. Уточняется, в деревне Усть-Тарсьма вспыхнул пожар.

В результате случившегося пострадала одна из построек, пишет сайт VSE42.RU. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

6 апреля 2020, 21:38

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