В центре Петербурга вооруженные люди отобрали еду у курьера

В центре Петербурга четверо вооруженных мужчин отобрали еду у курьера. После этого злоумышленники скрылись на иномарке.
Преступников удалось оперативно задержать. У одного из нашли травматический пистолет, пишет газета "Петербургский дневник".
В центре Петербурга четверо вооруженных мужчин отобрали еду у курьера. После этого злоумышленники скрылись на иномарке.
Преступников удалось оперативно задержать. У одного из нашли травматический пистолет, пишет газета "Петербургский дневник".
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