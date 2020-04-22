Задержание опасного преступника под Тюменью попало на видео

Силовики провели задержание россиянина, которого подозревают в подготовке к вооруженному нападению на учебное заведение. Операция попала на видео, которое опубликовал ТВ Центр.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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