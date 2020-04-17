В Петербурге в мусорном баке нашли труп мужчины

16 апреля сотрудники коммунальных служб обнаружили труп мужчины в мусороприемной камере жилого дома в Санкт-Петербурге. О жуткой находке они сообщили в полицию.
По данным ИА "Невские новости", мужчина находился в баке в положении сидя. Рядом с ним были одеяло и подушка. Насильственных признаков смерти правоохранители не обнаружили. По факту случившегося проводится проверка.
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