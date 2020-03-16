В Иркутской области при пожаре погибли дети

В иркутском поселке произошла трагедия. Пожар унес жизни семи человек.
По данным телеканала "360", погибли трое взрослых и четверо детей. Причиной ЧП назвали короткое замыкание электропроводки.
В иркутском поселке произошла трагедия. Пожар унес жизни семи человек.
По данным телеканала "360", погибли трое взрослых и четверо детей. Причиной ЧП назвали короткое замыкание электропроводки.
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